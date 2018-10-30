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Мурманская область. Арктика30.10.18 07:25

Знай наших! Победа двух педагогов Мурманской области во Всероссийском конкурсе «Авторские уроки будущего»

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего», проводимого Минпросвещения России. На конкурс поступило 2487 заявок от педагогов из регионов Российской Федерации.

Два педагога ГАУДОМО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»: Патрикеева Ольга Николаевна по направлению «IT» и  Рзаева Евгения Евгеньевна по направлению «Биология, естествознание» вошли в число 122 победителей, которые будут приглашены на Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» вместе с учениками, достигшими значимых результатов в инженерно-техническом и естественно-научном творчестве.

Финалисты, набравшие максимальное количество баллов, проведут на главной сцене форума уроки по своему предмету по заданиям, разработанным ведущими работодателями страны.

Трансляция «Авторских уроков будущего» будет доступна для просмотра во всех регионах страны на портале «ПроеКТОриЯ» и в социальных сетях проекта 11 и 13 декабря этого года.

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