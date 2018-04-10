Знай наших! Победы школьников Мурманской области на X Всероссийском технологическом фестивале «PROFEST»

С благодарностью за плодотворное сотрудничество в целях развития инновационных технологий, робототехники и мехатроники среди детей и молодёжи к губернатору Мурманской области обратилась председатель совета Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное дело» Т. Румянцева.

Мурманская область является одним из наиболее активных регионов-участников Программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России, которая реализуется с 2008 года Фондом Олега Дерипаска «Вольное дело» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив. Программа выявляет, отбирает и оказывает поддержку талантливым молодым людям, которые связывают свое будущее с инженерно-техническими профессиями.

Школьники и студенты Мурманской области - призеры региональных соревнований по робототехнике ежегодно успешно выступают на всероссийском фестивале «Робофест». Не стал исключением и 2018 год.

7-9 марта в Москве состоялся X Всероссийский технологический фестиваль «PROFEST» (новое название «Робофеста»), где более 7500 школьников и студентов в составе 1800 команд из 74 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Белоруссии собирали и настраивали роботов, решали реальные задачи по автоматизации производств и презентовали стартапы.

Делегация из Мурманской области в составе более 30 обучающихся с 6 до 17 лет и их педагогов представили нашу область на соревновательных мероприятиях фестиваля: «Hello, ROBOT! LEGO», «Hello, ROBOT! OPEN», «JuniorFLL:» и «РобоКарусель», а также на Всероссийском робототехническом Форуме дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок», Всероссийских соревнованиях «Инженерные кадры России».

Педагоги центра «Лапландия» Федулеева Наталья Анатольевна, Крылов Владимир Юрьевич, Царева Лариса Николаевна работали в составе судейских коллегий на площадках фестиваля.

В направлении «JuniorFLL» регион представила команда «Морские рыбки» МБОУ Мурмашинская СОШ № 1, руководители Басова Ю.Ю., Рыжкова Е.А. Ребята защищали инженерный проект и одержали победу в номинации «Самое сложное проектное решение».

Команда «Лапландия» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» заняла первое место в старшей возрастной категории направления «Траектория «ИКаР-ПРОФИ» и второе место в старшей возрастной категории направления «Мобильный комплекс «ИКаР-ПРОФИ» соревнований «ИКаР».

Команда «Пятерочка» МБОУ СОШ № 5 Мурманска заняла третье место в младшей возрастной категории направления «Траектория «ИКаР-ПРОФИ» соревнований «ИКаР».

Команда «Чемпионы» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» заняла второе место в старшей возрастной категории в направлении «Исследовательский проект «Умные технологии: роботы на службе города» соревнований «ИКаР-СТАРТ».

Команда «Ребята-Северята» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» заняла второе место по результатам защиты творческого проекта «робо-помощники в семье» соревнований «ИКаРенок».