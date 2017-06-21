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Мурманская область. Арктика21.06.17 13:09

Знай наших! Сборная команда МВД России по мини-футболу победила на международном турнире среди полицейских

Недавно завершился чемпионат по мини-футболу среди полицейских «Copa Del Mar», который прошел в городе Порече Республики Хорватия. Этот турнир является значимым футбольным событием и проводится ежегодно в разных странах Европы. На этот раз в состязаниях приняли участие 35 полицейских команд из 16 стран Европы.

Сборная МВД России на групповом этапе встретилась с командами Болгарии, Бельгии, Молдавии, Румынии и одержала во всех матчах убедительную победу. Единственное поражение наши футболисты со счётом 0:1 потерпели от полицейских Словакии. В четвертьфинале россияне одержали победу над командой полиции Италии со счетом 2:0.

В полуфинальном матче с командой Болгарии, уступая в счете по ходу встречи, наша команда смогла завершить поединок со счетом 2:2 и одержать победу в серии послематчевых пенальти (3:2). В финале наша команда сразилась со стражами порядка Словакии, которым проиграли на групповом этапе. Матч проходил в упорной борьбе. Проявив спортивное мастерство и сплоченность коллектива, российские полицейские все-таки взяли реванш со счетом 3:2.

- На сегодняшний день сборная МВД России по мини-футболу является одной из самых сильных полицейских команд в Европе. И все это благодаря включению в программу Спартакиады МВД России ведомственного чемпионата по мини-футболу, по итогам которого стала формироваться сборная министерства из числа лучших сотрудников, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В мае этого года спортивная делегация МВД России участвовала в ежегодном Кубке дружбы по мини-футболу среди полицейских, который проводился на футбольных полях спорткомплекса муниципальной полиции города Риччоне (Италия). Стоит отметить, что на протяжении последних пяти лет команда МВД России четырежды становилась обладателем этого Кубка – в 2013, 2014, 2016, 2017 годах. И лишь однажды - в 2015 году российские полицейские уступили пальму первенства и стали бронзовыми призерами этого турнира.

- Благодаря успешным выступлениям на Кубке Дружбы команда МВД России, как бессменный лидер футбольных баталий, была приглашена Европейским союзом полицейских принять для участия в престижном турнире среди полицейских стран Европы «Copa Del Mar». И здесь россияне были признаны лучшими, - добавила Ирина Волк.

Кроме того, спортивные команды МВД России регулярно принимают участие в различных международных состязаниях среди полицейских. Это Всемирные игры полицейских и пожарных, Европейские игры полицейских и пожарных, чемпионаты среди полицейских по различным видам спорта. Помимо мини-футбола, российские полицейские занимают лидирующие позиции в легкой атлетике, плавании, лыжных видах спорта, дзюдо.

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