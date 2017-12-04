Зная о фактах мошенничества в Интернете, северянка провела предоплату, лишившись 17.2 тысячи рублей

В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 34-летняя северянка. Потерпевшая рассказала дознавателю, что на одной из страниц в популярной социальной сети нашла объявление о продаже и доставке требующихся ей запасных частей для автомобиля «Шевроле Лачетти».

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, в ходе переписки представившийся продавцом, уговорил потерпевшую перевести на свой лицевой счёт в качестве предоплаты 12700 рублей.

Заказ женщина длительное время спустя так и не получила, попытки связаться с «продавцом» оказались безуспешными, его страница заблокированной. Потерпевшая догадалась, что стала жертвой виртуальных мошенников, и обратилась в полицию. Выяснилось, о подобных фактах мошенничества она знала.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ст.159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.