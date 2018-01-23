«Золотая» рыбка до лишения свободы довела

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Мурманской области, обвиняемого в незаконной добыче (вылове) лосося атлантического (сёмги) на миграционных путях к местам нереста.

Установлено, что в вечернее время 7 июля 2017 года гражданин РФ без соответствующего разрешения на ведение добычи (вылова) лосося атлантического (сёмги), с применением рыболовной сети и резиновой весельной лодки в нарушение положений федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ, «Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна», утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30.10.2014 № 414, осуществил из вод Кольского залива Баренцева моря незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов РФ лосося атлантического.

Кольский залив Баренцева моря с конца апреля (с 30 апреля) и по конец октября (до 1 ноября) является миграционным путем к местам нереста лосося атлантического (семги).

Действия обвиняемого квалифицированы по пункту «в» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча/вылов водных биологических ресурсов, совершенная на миграционных путях к мессам нереста). Уголовное дело расследовал отдел дознания и административной практики Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Преступление совершено обвиняемым через непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы.

Мировым судьей судебного участка № 1 Кольского судебного района в отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 5 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.