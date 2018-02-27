Золото СЗФО ждёт своего часа

26 февраля подписано соглашение о сотрудничестве между «Росгеологией» в лице АО «Северо-Западное ПГО» и Стратегическим партнерством «Северо-Запад». Совместными усилиями и при поддержке регионов округа и аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе планируется провести инвентаризацию минерально-сырьевой базы каждого региона СЗФО и сформировать геолого-экономическую карту Северо-Запада России. Это позволит каждому субъекту Северо-Западного федерального округа повысить инвестиционную привлекательность и определить для себя уникальные «кейсы» предложений для потенциальных инвесторов.

В торжественной церемонии подписания приняли участие помощник полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Евгений Карпичев, исполнительный директор Стратегического партнерства Алексей Багаряков и Управляющий директор АО «Росгеология» Олег Васин.

В соответствии с подписанным документом Стратегическое партнерство «Северо-Запад» выступает координатором и соорганизатором проведения в 2018 году региональных инвестиционных конференций. В их основную программу будут включены вопросы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы Северо-Западного федерального округа с целью согласования стратегических планов развития АО «Северо-Западное ПГО» с планами социально-экономического развития субъектов РФ, находящихся в пределах СЗФО, и инвестиционных планов горнодобывающих компаний.

В частности, Стратегическому партнерству «Северо-Запад» предстоит оказать содействие в разработке комплекса социально-экономических мероприятий, направленных на активизацию освоения новых месторождений твердых полезных ископаемых, добычи полезных ископаемых и воспроизводства минерально-сырьевой базы регионов РФ, в том числе в Арктической зоне. Кроме того, Партнерство берёт на себя обязательства по формированию совместно с субъектами СЗФО плана мероприятий по актуализации геолого-экономической карты размещения национального минерально-сырьевого богатства Северо-Запада России.

«Фактически мы поможем главам субъектов подготовить полномасштабные кейсы по всем возможным направлениям работы с полезными ископаемыми от алмазов до щебня. Кроме того, мы берем на себя обязательства представлять эти кейсы на всероссийских и международных экономических и инвестиционных форумах. Уже сегодня мы ведем переговоры по представлению всего СЗФО на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года. Тем самым мы будем способствовать повышению инвестиционной привлекательности регионов Северо-Запада России», – прокомментировал Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

Также в рамках подписанного Соглашения планируется подготовить информацию об учтенных балансовых запасах, апробированных прогнозных ресурсах и минерально-сырьевом потенциале субъектов Российской Федерации Арктической зоны Северо-Западного федерального округа. Проработать предложения по проведению совещания с высшими должностными лицами и представителями органов исполнительной власти Республики Карелия, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Мурманской и Архангельской областей по концепции развития и рационального использования минерально-сырьевых ресурсов регионов округа на период 2018-2021 гг.

«Наша задача помочь губернаторам всех регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, понять, какие полезные ископаемые находятся на их территории, что исследовано, какие данные требуют обновления. Мурманская область не просто входит в состав СЗФО, но и в состав Арктической зоны, а потому геолого-разведывательные работы могут и должны дать дополнительный толчок в развитии региона. И вместе с «Росгеологией» мы планируем эту работу запустить, чтобы Кольская земля могла получить минерально-сырьевой паспорт и предъявить его инвесторам», – пояснил исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

Управляющий директор АО «Росгеология» Олег Васин обозначил наиболее перспективные направления работы на Северо-Западе России. В первую очередь, речь идёт о разведке и добыче таких благородных высоколиквидных металлов как платина и палладий.

«В 2017 году были завершены поисковые работы в пределах Мончегорского рудного района в Мурманской области. Поисковые работы на металлы платиновой группы выполнялись в рамках государственного контракта, подписанного летом 2015 г. между АО «Росгеология» и Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу. Поиски велись на территории общей площадью 24,8 кв. км. В результате выявлено проявление медно-никелевых и платинометальных руд, общие ресурсы исчисляются сотнями тысяч тонн. И уже можно смело вести речь о возрождении Мончегорского рудного района», – рассказал Олег Васин.

Также в планах предприятия проведение поисковых работ на алмазы в Архангельской области и Республике Карелия, поиски новых угольных месторождений в Ненецком автономном округе.

Отдельно Олег Васин отметил наличие перспектив на выявление золоторудных объектов на Северо-Западе России на границе с Финляндией: «С учётом развитой инфраструктуры добыча золотой руды будет экономически выгодна инвесторам, несмотря на скромные по сравнению с Восточной Сибирью и Дальним Востоком запасами».