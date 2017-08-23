Золотой медали «За обустройство земли российской» удостоен Североморск

ЗАТО г.Североморск за реализацию Культурно-патриотической программы «Знамя Победы 2015-2020» удостоен золотой медали «За обустройство земли российской». Дорогую награду главе администрации ЗАТО г.Североморск Ирине Нориной вручил Вячеслав Бочаров, председатель проекта «Знамя Победы 2015-2020». Передача золотой медали состоялась на встрече главы администрации ЗАТО г.Североморск Ирины Нориной и делегации, прибывшей в ЗАТО на открытие флагштока, установленного в рамках проекта «Знамя Победы 2015-2020».

В ходе встречи Герой России Вячеслав Бочаров, член Общественной палаты РФ, первый заместитель секретаря Общественной палаты, председатель оргкомитета национальной комплексной программы «Держава XXI век» и проекта «Знамя Победы 2015-2020», президент фонда «Солдаты XXI века против войн», член правления Российской Ассоциации Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев Российской Федерации, рассказал предысторию создания программы и о своем участии в её реализации.

- Труд общественника был бы неполноценен без поддержки на местах. В случае с Североморском, я имею ввиду инициативу и поддержку главы администрации, командующего СФ, неравнодушных североморцев, представителей бизнес сообщества, - подчеркнул Вячеслав Алексеевич.

Сопредседатель Общественного совета программы «Держава XXI век», депутат думы городского округа Отрадный Самарской области, председатель президиума Самарского регионального отделения МОО «Живая Планета» Николай Муратов, уже второй раз посетивший флотскую столицу и участвовавший в 2016 году в закладке камня в основание североморского флагштока, отметил, что Североморск должен был стать первым городом, в котором была запланирована установка флагштока. Однако в силу обстоятельств первый флагшток появился в г.Отрадное Самарской области.

- Жаль, конечно, что так всё получилось. Но ведь и вторым быть - отлично, - одобрительно подметил Николай Владимирович. - Теперь ЗАТО г.Североморск должен передать эстафету открытия флагштоков городу-герою Волгограду. Торжественная церемония открытия в этом славном городе состоится 9 сентября. Кроме того, в адрес оргкомитета проекта «Знамя Победы 2015-2020» от нескольких десятков российских городов уже поступили заявки на установку подобных флагштоков.

В конце официальной части встречи главе администрации Ирине Нориной, директору МБУ АХТО Андрею Орлову были вручены памятные медали, Благодарственные письма и копии икон святого покровителя флотоводцев Федора Ушакова. В свою очередь от администрации ЗАТО гости получили подарочные наборы, куда помимо прочего, вошли сувенирные рынды и фотоальбомы «Североморск - сказка Кольского Заполярья» с личной подписью главы администрации.