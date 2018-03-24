«Золотой свисток» достался Александру Кришину - лучшему судье хоккейного турнира СФ, посвящённого Дню моряка-подводника

Сегодня на стадионе центра морской и физической подготовки Северного флота состоялся финал и торжественное закрытие турнира по хоккею с шайбой, посвящённый Дню моряка-подводника.

В финальной игре встретились сильнейшие хоккейные команды Северного флота «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил и «Гроза» объединения ВВС и ПВО. Игра получилась захватывающей, обе команды имели одинаковые шансы на победу, в третьем периоде разрыв между командами составил всего одну шайбу. На последней минуте матча команда «Гроза» сняла вратаря и выставила шестого полевого игрока, однако удача улыбнулась команде «Альбатрос», которая забила еще одну шайбу в пустые ворота соперников, победив со счётом 10:8.

По итогам турнира посвящённого Дню моряка-подводника первое место заняла команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил СФ, серебро взяла команда объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза», а бронзовые награды достались команде морской пехоты «Спутник».

Всего в состязаниях принимали участие 16 команд кораблей, соединений и учреждений Северного флота. Лучшим вратарем был признан Иван Гольцов из «Спутника», лучшим защитником – Иван Амахин из «Альбатроса», лучшим бомбардиром – Дмитрий Арбузов из «Грозы».

Закрывая турнир, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов наградил победителей и призёров, а также вручил особые призы и дипломы. Приз «Лучший болельщик» получил Сергей Данькин, активно поддерживающий флотскую сборную и команду «К-21». Приз «Золотой свисток» достался Александру Кришину, как лучшему судье турнира.