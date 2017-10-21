Золотой знак ГТО – это личная победа каждого

В Мончегорске чествовали обладателей золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» города Мончегорска начал свою работу в январе 2017 года.



Всего с января по сентябрь 2017 года в тестировании нормативов комплекса ГТО принял участие 61 житель города Мончегорска. Важно, что с момента открытия центра тестирования к комплексу ГТО присоединились не только учащиеся, но и взрослое население города. Успешно справились с государственными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 9 человек.



16 октября, в рамках проведения декады ГТО, в физкультурно-оздоровительном комплексе города чествовали обладателей золотых знаков отличия. Александр Патракеев, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска, вручил заслуженные награды (удостоверение и золотой знак отличия) Елене Петренко (главный судья), Павлу Петренко – ученику МБОУ «Гимназия №1», Дарье Симаковой – выпускнице лицея им. В.Г. Сизова.

