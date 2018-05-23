Золотую цепочку у мурманчанки с шеи сорвал её знакомый

В дежурную часть полиции за помощью обратилась 24-летняя мурманчанка. Девушка сообщила полицейским о том, что в отношении неё было совершенно ограбление. По словам потерпевшей, она находилась в подъезде дома по месту жительства по улице Фадеев Ручей вместе со своим знакомым. В ходе беседы молодой человек внезапно сорвал с шеи потерпевшей золотую цепочку и убежал. Девушка незамедлительно обратилась в полицию. Сумма имущественного ущерба составила 5200 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был установлен сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции.

Подозреваемый признался в содеянном. Ранее 24-летний местный житель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Похищенная золотая цепочка была изъята.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.