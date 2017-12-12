Мурманская область. Арктика12.12.17 08:10
Четвёртый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2017/2018 прошёл с 8 по 10 декабря на катке «Олимпийский овал Юты» в Солт-Лейк-Сити (США). Забеги прошли на дистанциях 500, 1000,
1500 метров, командной гонке, масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин.
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, наш конькобежец Руслан Мурашов выиграл забег на дистанции
500 метров с результатом 34,02 сек. Быстрее него эту дистанцию дважды преодолевал только Павел Кулижников - за 33,98 и 34,00 сек в 2015 году.
Павел Кулижников на Четвёртом этапе Кубка мира завоевал «бронзу» на дистанции
1000 метров со временем 1:06,96
«Золотые» 500 метров Руслана Мурашова
Четвёртый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2017/2018 прошёл с 8 по 10 декабря на катке «Олимпийский овал Юты» в Солт-Лейк-Сити (США). Забеги прошли на дистанциях 500, 1000,
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, наш конькобежец Руслан Мурашов выиграл забег на дистанции
Павел Кулижников на Четвёртом этапе Кубка мира завоевал «бронзу» на дистанции
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение06.12.17: Госдума на заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. А какое решение приняли бы Вы?Проголосовало: 478 человек
-
Последние комментарии
Здешний
09.12.17 16:21
Так и хочется затянуть https://www.youtube.com/watch?v=qOis4njtyhI
Имя
08.12.17 22:08
этож надо как люди о зарплатах работяг порта заботятся - спать не могут, арендную плату наваливают сверх меры лишь бы все о людях думать. А рыбный порт им не дает о хорошем думать, все ворует сам у се
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Рыбный порт. Методы 90-х возвращаются?
Наталья!!!
08.12.17 21:44
Наши детки молодцы !!! Гордость России
Комментарий к новости:Победы в Швеции вдохновили юных хоккеистов Мурманска
-Скоро в эфире10:15«Василиса». Художественный сериал, 20 серия (12+)11:00«Международные новости». Информационная программа11:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиИз-за уменьшения поступлений налога на прибыль организаций в Мурманской области налоговые и неналоговые доходы снизились на 2%-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 5 копеек, у евро вырос почти на 16 копеек-PRO ЭнергетикуПотребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в ноябре уменьшилось на 3,8%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO Законы4% - подарок с нового года работникам федеральных структур