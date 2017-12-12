«Золотые» 500 метров Руслана Мурашова

Четвёртый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2017/2018 прошёл с 8 по 10 декабря на катке «Олимпийский овал Юты» в Солт-Лейк-Сити (США). Забеги прошли на дистанциях 500, 1000, 1500 метров , командной гонке, масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, наш конькобежец Руслан Мурашов выиграл забег на дистанции 500 метров с результатом 34,02 сек. Быстрее него эту дистанцию дважды преодолевал только Павел Кулижников - за 33,98 и 34,00 сек в 2015 году.