Золотые руки и производственные мощности учреждений УИС региона – потенциал, который необходимо задействовать на полную мощь

В мурманской исправительной колонии № 17 прошла выставка продукции, производимой в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Экспозиция возможностей промышленного сектора впервые была представлена УФСИН в таком расширенном формате.

Организаторы постарались привлечь к выставке широкий круг представителей различных организаций и ведомств. В работе выставочного мероприятия приняли участие представители правительства Мурманской области, министерств и ведомств, муниципальных образований региона, предприниматели, потенциальные заказчики товаров и услуг производственного сектора УИС.

Выставка началась с обзорной экскурсии по основным объектам производства данного учреждения: швейного, деревообрабатывающего, кондитерского и кулинарного цехов. Гости колонии ознакомились с производством мебели из древесины и плитных материалов (ЛДСП), изготовлением тротуарной, облицовочной плитки и бордюрного камня. Внимание потенциальных заказчиков привлёк и расширенный ассортимент пищевой продукции, изготавливаемый в кулинарном цехе ИК-17, среди которого – курица гриль, самса, чебуреки, круассаны. Подобное производство планируется открыть в ИК-16 и ИК-18.

Поскольку производственный потенциал исправительных колоний Мурманской области не исчерпывается лишь продукцией ИК-17, в спортивном зале учреждения для гостей была развёрнута выставка с образцами продукции всех учреждений региона.

Представители министерств и ведомств, а также предприниматели с интересом осматривали производимую, например, в мурмашинской ИК-16 и ревдинской ИК-23 швейную продукцию - специальную и рабочую одежду, постельные принадлежности. Производственниками мурмашинской ИК-18 были представлены элементы детской игровой площадки. До конца текущего года колония получит лицензию на производство таких площадок, отвечающих всем необходимым требованиям.

Не остались без внимания гостей выставки и информационные стенды, на которых были представлены фото производимой в колониях региона мебели из древесины, срубов домов, бань. А вот разнообразную красочную сувенирную продукцию - резные гербы, нарды, шахматы, модели подлодок, кухонную утварь, наборы для сауны, кованые изделия - можно было потрогать руками и лично убедиться в добротности и изяществе изделий.

Общаясь с участниками выставки, представители УФСИН подчеркивали, что вся продукция изготавливается как по каталогам, так и по индивидуальным эскизам из собственного материала и материала заказчика. Кроме того, учреждения УИС региона готовы разместить у себя сторонние производства. Для этого есть все условия: развитая инфраструктура, удобные подъездные пути, свободные площади, незадействованные энергетические мощности.

После посещения выставки состоялся круглый стол, во время которого участники обменялись впечатлениями, внесли предложения по развитию сотрудничества, обсудили рабочие моменты возможного делового взаимодействия, а также высказали свои пожелания.

Начальник УФСИН России по Мурманской области Дмитрий Тарасов поблагодарил всех гостей за деятельное участие в выставке и подчеркнул, что главная цель подобных мероприятий - это привлечение внимания потенциальных заказчиков к широким возможностям производственного сектора уголовно-исполнительной системы. Наличие необходимых объёмов заказов в исправительных учреждениях увеличивает количество трудоустроенных осуждённых, повышает уровень возмещения ущерба потерпевшим от совершенных преступлений, увеличивает налоговые отчисления в региональные бюджеты Мурманской области. Привлечение осужденных к труду является также одним из эффективных средств их последующей ресоциализации в обществе после освобождения.