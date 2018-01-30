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Мурманская область. Арктика30.01.18 09:00

«Золотые руки мастеров» состоялось открытие выставки саамского декоративно-прикладного творчества в рамках фестиваля «Сияние Севера»

В Историко-краеведческом музее Печенгского района в рамках реализации социального проекта «Путешествие к истокам: саамский погост» состоялся фестиваль «Сияние Севера». Прошедший фестиваль приурочен к Международному дню саамов – 6 февраля.

Торжественное открытие фестиваля прошло с участием депутата Мурманской областной Думы Андрея Фоменко и президента Ассоциации кольских саамов Елены Яковлевой, которые поздравили организаторов и гостей мероприятия с праздником, выразили благодарность сотрудникам музея и их друзьям, кто принимал участие в реализации проекта, в т.ч. представителям коренного народа Кольского Севера – саами за их участие в подобных мероприятиях, направленных на укрепление единства, обеспечение межнационального мира и согласия.

Участники и гости фестиваля смогли первыми посетить реконструированный зал с экспозициями, посвященными природе и полезным ископаемым печенгской земли, истории Трифонов Печенгского монастыря, освоению и колонизации мурманского края, культуре и быту саамского народа.

Продолжился фестиваль выступлением президента Ассоциации кольских саамов, Елены Яковлевой, которая рассказала гостям и участникам фестиваля о культуре и быте кольских саамов и вручила музею памятные подарки.

Также в рамках фестиваля состоялось открытие выставки саамского декоративно-прикладного творчества «Золотые руки мастеров», предоставленной из частной коллекции Ниной Афанасьевой, членом Ассоциации кольских саамов и Совета фонда саамского наследия и развития.

В рамках мероприятия гости познакомились с саамским рукоделием и приобрели навыки ремесел коренных народов Севера на мастер-классах по плетению из шерсти и бисера, которые провели мастера саамского рукоделия Елена Яковлева и Ирина Сыса.

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