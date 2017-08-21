Золотые значки отличия комплекса ГТО получили жительницы Североморска Лариса Карпова и Анна Малиновская

Приказ подписан министром спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации Павлом Колобковым от 27 апреля 2017г. Спортсменки стали первыми обладательницами значков ГТО по всей Мурманской области в своей возрастной группе 50-59 лет.

Минувшей весной в Центре спортивной подготовки в Мурманске североморки выполнили «на отлично» обязательные нормативы ГТО 9-й ступени: отжимание от пола, наклон вперед стоя, поднятие туловища из положения лежа. По выбору женщины сдали бег на дистанции 2 км, бег на лыжах (2 км) и плавание 50 метров.