Зоны отдыха содержаться в порядке

Специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» постоянно следят за порядком в местах отдыха горожан.

Сегодня директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай и директор школы № 33, депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина проверили качество уборки сквера на улице Шабалина.

– Зоны отдыха для прогулок выбирают и пожилые люди, и мамы с колясками, и молодежь, – отметил Александр Накай. – В первую очередь мы приводим в порядок дорожки, по которым каждый день ходят мурманчане. Они очищаются как вручную, так и с помощью техники. Дворники подсыпают песок на дорожки, обметают малые архитектурные формы.

Ежегодно в мурманские скверы преображаются, появляются новые игровые и спортивные площадки. За последние годы в столице Заполярья реконструировано и создано с нуля 33 сквера.

Так, в прошлом году состоялось открытие сквера на улице Шабалина.

Напомним, эта общественная территория была выбрана с помощью рейтингового голосования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в марте этого года. Тогда за дизайн-проект реконструкции проголосовало более 50 тысяч мурманчан.

– Благоустройство территории на этом не закончилось, – рассказала Любовь Мылыгина. – В этом году по инициативе жителей здесь появится детская площадка, продолжится озеленение.