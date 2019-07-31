В этом году в сквере на улице Свердлова появятся сразу два объекта для проведения досуга. На площади 700 квадратных метров будут построены детский городок и спортивная площадка.

– Современная безопасная детская площадка рассчитана на ребят разных возрастов, на спортивном объекте можно будет заниматься воркаутом, играть в командные виды спорта, – рассказал директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

В настоящее время ведутся работы по подготовке основания для установки оборудования на этих объектах.

Качество и сроки выполняемых работ вместе со специалистами контролируют депутаты Совета депутатов города Мурманска.

– Важно, что наполнение этой зоны семейного отдыха горожане определили сами, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Елпанова. – Данная территория будет максимально отвечать их пожеланиям. Также отмечу, что работы на объекте ведутся с опережением графика.