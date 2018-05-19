Зрители областного театра кукол перед спектаклем «Золотой ключик» встретятся со сказочными героями

19 мая в 11.30 и 14.00 перед спектаклем «Золотой ключик» маленькие зрители областного театра кукол встретятся со знакомыми сказочными героями до начала спектакля.

Читатели библиотеки - филиала № 15 Центральной детской библиотеки г. Мурманска, они же: Буратино и Мальвина, кот Базилио и лиса Алиса, а так же шарманщик Карло встретят ребят и их родителей в фойе.

Мальвина устроит настоящий экзамен на знание русского языка и математики.

Кот Базилио и лиса Алиса проведут викторину по сказке Алексея Толстого. Прозвучат знакомые песенки, которым можно будет подпевать.