Мурманская область. Арктика19.05.18 07:35
Мальвина устроит настоящий экзамен на знание русского языка и математики.
Зрители областного театра кукол перед спектаклем «Золотой ключик» встретятся со сказочными героями
19 мая в 11.30 и 14.00 перед спектаклем «Золотой ключик» маленькие зрители областного театра кукол встретятся со знакомыми сказочными героями до начала спектакля.
Читатели библиотеки - филиала № 15 Центральной детской библиотеки г. Мурманска, они же: Буратино и Мальвина, кот Базилио и лиса Алиса, а так же шарманщик Карло встретят ребят и их родителей в фойе.
Мальвина устроит настоящий экзамен на знание русского языка и математики.
Кот Базилио и лиса Алиса проведут викторину по сказке Алексея Толстого. Прозвучат знакомые песенки, которым можно будет подпевать.
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