Звание профессионала – самое почётное, какое может приобрести человек - Марина Ковтун – победителям регионального чемпионата WorldSkills-Russia

Сегодня губернатор Марина Ковтун наградила победителей III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в Мурманской области (WorldSkills-Russia). «Для меня большая радость исполнить эту приятную обязанность – вручить награды победителям регионального чемпионата молодых профессионалов. Звание профессионала – пожалуй, самое почётное, какое может приобрести человек. Профессионал – это уверенный в себе человек, а профессионализм – его опора», – сказала на церемонии награждения Марина Ковтун.

Три года назад Мурманская область присоединилась к движению WorldSkills, и вложения в модернизацию системы среднего профессионального образования окупились быстрее, чем в любой другой сфере, отметила губернатор Марина Ковтун.

«Мы стали участниками движения «WorldSkills» и попали в точку, мы сделали ставку на арктический вектор развития и также оказались правы. И теперь на хороших рабочих местах на предприятиях и объектах, которые сегодня строятся в регионе, должны работать именно вы», – уверена Марина Ковтун.

В 2017 году региональный чемпионат проходил по 18 компетенциям, в том числе по семи новым для региона: «Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Программные решения для бизнеса», «Облицовка плиткой», «Малярные и декоративные работы», «Физическая культура и спорт», «Предпринимательство», «Туризм». В каждой компетенции участники выполнили конкурсные задания, продемонстрировав свое профессиональное мастерство на уровне международных стандартов. В рамках чемпионата впервые в Мурманской области прошли соревнования юниоров WorldSkills Junior по компетенции «Электромонтажные работы».

В чемпионате приняли участие 150 конкурсантов – победители отборочных соревнований, состоявшихся в октябре-ноябре на базе всех областных колледжей, и (вне конкурса) представители профессиональных образовательных организаций из Санкт-Петербурга, Челябинска и Ленинградской области. Работу участников оценивали 168 экспертов, в том числе 11 сертифицированных экспертов WorldSkills из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Улан-Удэ, Московской области и Республики Крым.

В компетенции «Медицинский и социальный уход» первое место заняла студентка Мурманского медицинского колледжа Анастасия Архипова. В компетенции «Сварочные технологии» победу одержал студент Мурманского индустриального колледжа Алексей Шатнюк. Лучшей в компетенции «Дошкольное воспитание» стала студентка Мурманского педагогического колледжа Елена Ушакова. В компетенции «Малярные и декларативные работы» первое место занял студент Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота Мехроч Артамов. Победу в номинации «Электромонтажные работы» одержал студент Мурманского строительного колледжа имени Н.Е.Момота Андрей Ханзадеев. В юниорской группе компетенции «Электромонтажные работы» лучшими признаны студенты Кандалакшского индустриального колледжа Кира Сергиенкова и Даниил Тропин. В компетенции «Саамское рукоделие» лучшей признана студентка Северного национального колледжа Людмила Хатанзей. По сетевому и системному администрированию первое место присуждено студенту Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Александру Дмитриеву. Победителем по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР) стал студент Мурманского индустриального колледжа Артём Батурин. В компетенции «Программные решения для бизнеса» победу одержал студент Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Евгений Зятына. В компетенции «Облицовка плиткой» первое место завоевал студент Апатитского политехнического колледжа имени Г.А. Голованова Анастасия Сафрошенко. Лучшим в парикмахерском искусстве стал студент Мурманского технологического колледжа сервиса Никита Асадчих. Победу в компетенции «Ремонт обслуживание легковых автомобилей» одержал студент Кольского транспортного колледжа Максим Федорук. В поварском деле победу одержал студент Апатитского политехнического колледжа имени Г.А.Голованова Богдан Белан. В компетенции «Физическая культура и спорт» первое место завоевала студентка Северного колледжа физической культуры и спорта» Владислава Старикова. Лучшими в компетенции «Предпринимательство» стали студентки Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Полина Крупенко и Юлия Малыгина. В компетенции «Туризм» победа присуждена студенткам Мурманского технологического колледжа сервиса Кристине Вишневской и Евгении Кононовой. Лучшим в деле преподавания в младших классах стала студентка Мурманского педагогического колледжа Елизавета Сорокина.