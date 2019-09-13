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Мурманская область. Арктика13.09.19 17:11

Звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» присвоено инженеру по лесовосстановлению Кольского лесничества Зинаиде Лаптевой

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» присвоено инженеру по лесовосстановлению Кольского лесничества Зинаиде Лаптевой.

На торжественном совещании, посвященном Дню работников леса, заместитель губернатора Евгений Никора поздравил Зинаиду Лаптеву с присвоением высокого и почетного звания, пожелал ей здоровья, неисчерпаемой энергии, успехов в работе.

Более 50 лет Зинаида Васильевна Лаптева посвятила служению лесной отрасли и 44 из них – лесному хозяйству Мурманской области. Помимо основной деятельности передает свой опыт молодым специалистам, а также проводит практические занятия в школьном лесничестве. Многогранная и плодотворная деятельность Зинаиды Васильевны снискала ей заслуженное уважение и авторитет среди лесоводов области.

 

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