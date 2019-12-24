«Звёздное небо», «Крылья ангела» - в Полярных Зорях подведены итоги первого «Фестиваля света»

В городе атомщиков на церемонии закрытия «Фестиваля света» были подведены его итоги. Среди 28 инсталляций и проекций были выбраны те, которые полярнозоринцам и гостям города понравились больше всего.

В категории «Малые архитектурные формы и новогоднее освещение» победителем стало «Звёздное небо», над созданием которого трудились специалисты «Колатомэнергоремонта». Победителем в номинации «Инсталляция» стали «Крылья ангела», которые во время фестиваля располагались на площадке около Детской школы искусств. В номинации «Декоративное оформление» победителем стало проекционное освещение домов на улице Строителей: яркие фотографии на фоне световых граффити облетели многие социальные сети региона.

Понравились горожанам и куваксы на площади, их создал житель нашего региона Фёдор Худан, и подсвеченные в парке деревья и то, как по-новому стала выглядеть стела на въезде в город.