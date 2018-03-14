«Звёздные барышни» успешно идут к финалу

10 марта прошёл первый этап областного конкурса среди женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств «Звёздные барышни». Главное управление МЧС России по Мурманской области в этом году представляет старший сержант внутренней службы Дина Рыгина, младший инспектор группы кадровой и воспитательной работы 4 пожарно-спасательной части ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области».

На данном этапе участницам предстояло пройти два конкурса: «Водные баталии» - необходимо было проплыть дистанцию в 25 метров и «Отчаянные домохозяйки» - приготовить блюда под присмотром шеф-повара ресторана «Арктика».

12 марта прошёл второй этап конкурса. На нём конкурсанткам также предстояло два испытания. В первой половине дня девушки состязались в лазертаге – это высокотехнологичная игра, происходящая в реальном времени и пространстве, суть которой состоит в сражении лазерным оружием. По итогам игры, команда Рыгиной Дины одержала победу 3:2.

Вторым этапом в этот день стал kangoo jumps – комплекс интенсивных тренировок, рассчитанных на активных и энергичных посетителей, проводится в специальной обуви на пружинящей подошве и sky jumping – фитнес на мини батутах. Все конкурсантки были очень активны и старались повторять за тренерами движения.

Финал областного конкурса среди женщин-военнослужащих и сотрудниц силовых структур и ведомств «Звёздные барышни» состоится 17 марта.