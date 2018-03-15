«Звёздные барышни» выходят на сцену «Кировки»

17 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова выберут победителя регионального конкурса «Звёздные барышни». В мероприятии принимают участие женщины-военнослужащие, сотрудницы силовых структур и ведомств, включая гражданский персонал из Мурманска, Гаджиево, Североморска, Сафоново и Спутника.

Участницам конкурса предстоит выполнить комплекс упражнений аквааэробики, преодолеть дистанции 25 (50) метров, показать своё кулинарное мастерство.

Конкурсантки продемонстрируют владение оружием и выполнят комплекс упражнений под руководством инструктора по фитнесу. Подготовят визитные карточки, во время которых расскажут о себе и своей профессии, исполнят творческие номера и представят на суд жюри наряды, изготовленные из подручных материалов.