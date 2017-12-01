Звёзды мирового хоккея сыграют товарищеский матч со сборной Северного флота

2 декабря в Североморске состоится знаменательное событие для всех любителей хоккея. На ледовом катке, сооружённом на стадионе центра морской и физической подготовки в главной базе Северного флота, пройдёт товарищеская встреча звёзд мирового хоккея и флотской сборной, которую возглавит командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов.

В гости к североморцам приедут такие прославленные спортсмены, как многократные чемпионы Мира и Олимпийских игр Алексей Касатонов и Валерий Каменский, Сергей Фёдоров и Александр Кожевников, Алексей Морозов, а также «русский танк» НХЛ Андрей Коваленко.

В звёздную команду войдут также известный музыкант Игорь Бутман, общественные деятели Максим Воробьев, Дмитрий Коцюбинский и Олег Козин.

После матча для гостей будет проведена экскурсия по музею Военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново. Вход на стадион – свободный.