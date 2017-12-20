«Звёзды спорта-2017» - в Мурманске наградили лучших спортсменов

В Мурманске состоялась ежегодная торжественная церемония «Звёзды спорта-2017». По традиции организаторы отметили лучших в 17 номинациях, среди них спортивные школы, федерации, учебные заведения, дошкольные образовательные учреждения. Памятными медалями и знаками отличия наградили спортсменов, тренеров и ветеранов спорта города Мурманска.

Главная интрига праздника заключалась в объявлении победителей номинации «Лучшие спортсмены и их тренеры». Основной критерий отбора – удачное выступление на соревнованиях высшего ранга – на чемпионатах и первенствах России, в Кубке России, первенствах Европы и мира. Лучшими были признаны десять атлетов и их наставников, представляющие различные виды спорта.

– С каждым годом в Мурманске увеличивается количество людей занимающихся физической культурой, – рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева. – Этому во многом способствует инфраструктура, которая позволяет найти занятие по душе любителям практически любого вида спорта.

За последние годы в Мурманске модернизированы более 110 детских и спортивных площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города.