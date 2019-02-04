Звучал «Случайный вальс» в мурманском троллейбусе

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 14 по танцевальному спорту приняли участие во всероссийской акции «Случайный вальс» в честь 76-летия Победы в Сталинградской битве.

Организатором акции выступила мурманская команда «Молодежки ОНФ» (Общероссийского народного фронта) при поддержке администрации областного центра и АО «Электротранспорт».

Участники мероприятия под мелодию Марка Фрадкина исполнили вальс в городском троллейбусе и пригласили присоединиться к танцу всех желающих.

– Сталинград стал в нашей памяти символом мужества, – отметил генеральный директор АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – «Случайный вальс» прозвучал в мурманском троллейбусе и вновь напомнил людям о том героическом времени, о том, что сломить силу духа нашего народа просто невозможно.