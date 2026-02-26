ЦУР Мурманской области: количество сообщений о проблемах в соцсетях продолжает снижаться

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 822 сообщения от жителей в социальных сетях. Это на 29% меньше, чем неделей ранее. Об итогах работы доложил руководитель ЦУР Артём Марышев 24 февраля на оперативном совещании в правительстве региона.

Северян по-прежнему волнуют вопросы качества отопления, уборки дворов и дорог от снега, работы регистратур и терминалов в медучреждениях, а также проведение культурно-досуговых мероприятий. При этом по всем основным направлениям отмечается снижение числа жалоб.

Сообщения о частичном отсутствии отопления фиксировались в начале недели и были связаны с регулировкой внутридомовых систем управляющими компаниями. Все сигналы оперативно переданы профильным структурам.

В Мурманске количество сообщений сократилось на 40%. В блоке «ЖКХ» обращения касались отсутствия отопления в ряде домов на улицах Кирпичной, Гагарина, Алексея Хлобыстова, Свердлова, проспекте Героев-североморцев и других адресах. В сфере благоустройства мурманчане сообщали о некачественной уборке дворов от снега — обращения поступали с улиц Аскольдовцев, Туристов, Радищева, Академика Книповича, Кольского проспекта и других. В блоке «Здравоохранение» пользователи жаловались на сложности при использовании онлайн-сервисов, получении консультаций и направлений к узким специалистам. В категории «Дороги» мурманчане просили усилить расчистку проезжей части и тротуаров на улицах Магомета Гаджиева, Старостина, Юрия Гагарина, Александра Невского, Баумана и других. Также поступали вопросы по поступлению в вузы и учреждения среднего профессионального образования.

Все обращения направлены в соответствующие органы власти и профильные ведомства.

По данным рейтинга муниципалитетов за период с 14 по 20 февраля 2026 года, превышения средних показателей по количеству жалоб (более 2,5 на тысячу жителей при росте свыше 30%) не зафиксировано ни в одном муниципальном образовании.

Отдельное внимание в своём докладе руководитель ЦУР уделил случаям с переносом сроков решения проблем. Так, жительница Мурманска ещё 27 января сообщила о нерасчищенных дороге и тротуарах на улицах Щербакова и Баумана. После нескольких переносов сроков и сигнала ЦУР в выходные дни работы по расчистке и подсыпке были выполнены, заявителю направлен ответ с фотоподтверждением.

Аналогичная ситуация была в Североморске, где житель сообщил о порыве трубы в подъезде дома на улице Колышкина. После вмешательства ЦУР и личного контроля главы ЗАТО управляющая компания произвела замену радиатора — проблема устранена.

Всего за отчётный период 66% сообщений были отработаны — проблемы решены или заявителям предоставлены необходимые разъяснения. Остальные обращения находятся в работе, ответы по ним будут даны на текущей неделе.

Среди конкретных результатов — вывоз стихийной свалки в Мурманске у дома №26 на проспекте Ленина, расчистка двора в Североморске на улице Гвардейской, уборка проезда и остановочной площадки на улице Домостроительной в Мурманске, очистка кровли в Сафоново по адресу Преображенского, 5.

Руководитель ЦУР также отметил слаженную работу коллег из профильных министерств и муниципалитетов — Минэнерго, Минобра, Минсоца, администраций Мурманска, Североморска, Александровска и Кандалакшского округа, которые продолжали информировать жителей о ходе решения проблем в том числе в выходные дни.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562736/#&gid=1&pid=1