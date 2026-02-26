В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременностиСоблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
На Севере - Жить! Разберём на винтики26.02.26 13:00

ЦУР Мурманской области: количество сообщений о проблемах в соцсетях продолжает снижаться

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 822 сообщения от жителей в социальных сетях. Это на 29% меньше, чем неделей ранее. Об итогах работы доложил руководитель ЦУР Артём Марышев 24 февраля на оперативном совещании в правительстве региона.

Северян по-прежнему волнуют вопросы качества отопления, уборки дворов и дорог от снега, работы регистратур и терминалов в медучреждениях, а также проведение культурно-досуговых мероприятий. При этом по всем основным направлениям отмечается снижение числа жалоб.

Сообщения о частичном отсутствии отопления фиксировались в начале недели и были связаны с регулировкой внутридомовых систем управляющими компаниями. Все сигналы оперативно переданы профильным структурам.

В Мурманске количество сообщений сократилось на 40%. В блоке «ЖКХ» обращения касались отсутствия отопления в ряде домов на улицах Кирпичной, Гагарина, Алексея Хлобыстова, Свердлова, проспекте Героев-североморцев и других адресах. В сфере благоустройства мурманчане сообщали о некачественной уборке дворов от снега — обращения поступали с улиц Аскольдовцев, Туристов, Радищева, Академика Книповича, Кольского проспекта и других. В блоке «Здравоохранение» пользователи жаловались на сложности при использовании онлайн-сервисов, получении консультаций и направлений к узким специалистам. В категории «Дороги» мурманчане просили усилить расчистку проезжей части и тротуаров на улицах Магомета Гаджиева, Старостина, Юрия Гагарина, Александра Невского, Баумана и других. Также поступали вопросы по поступлению в вузы и учреждения среднего профессионального образования.

Все обращения направлены в соответствующие органы власти и профильные ведомства.

По данным рейтинга муниципалитетов за период с 14 по 20 февраля 2026 года, превышения средних показателей по количеству жалоб (более 2,5 на тысячу жителей при росте свыше 30%) не зафиксировано ни в одном муниципальном образовании.

Отдельное внимание в своём докладе руководитель ЦУР уделил случаям с переносом сроков решения проблем. Так, жительница Мурманска ещё 27 января сообщила о нерасчищенных дороге и тротуарах на улицах Щербакова и Баумана. После нескольких переносов сроков и сигнала ЦУР в выходные дни работы по расчистке и подсыпке были выполнены, заявителю направлен ответ с фотоподтверждением.

Аналогичная ситуация была в Североморске, где житель сообщил о порыве трубы в подъезде дома на улице Колышкина. После вмешательства ЦУР и личного контроля главы ЗАТО управляющая компания произвела замену радиатора — проблема устранена.

Всего за отчётный период 66% сообщений были отработаны — проблемы решены или заявителям предоставлены необходимые разъяснения. Остальные обращения находятся в работе, ответы по ним будут даны на текущей неделе.

Среди конкретных результатов — вывоз стихийной свалки в Мурманске у дома №26 на проспекте Ленина, расчистка двора в Североморске на улице Гвардейской, уборка проезда и остановочной площадки на улице Домостроительной в Мурманске, очистка кровли в Сафоново по адресу Преображенского, 5.

Руководитель ЦУР также отметил слаженную работу коллег из профильных министерств и муниципалитетов — Минэнерго, Минобра, Минсоца, администраций Мурманска, Североморска, Александровска и Кандалакшского округа, которые продолжали информировать жителей о ходе решения проблем в том числе в выходные дни.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562736/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, что нужно учесть при оформлении самозанятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)hh.ru и «Моя смена»: какие рабочие профессии самые «дорогие» в Мурманской области и сколько они могут заработать за час и за месяц-PRO Валюту (16+)Рубль снижается в паре с юанем-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС подтвердили высокий уровень производственной деятельности Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)На коммунальных объектах Северного флота проведены противоаварийные тренировки-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»