Объявлены первые в этом году аукционы по выбору подрядчиков для проведения капремонта многоквартирных домов в рамках реновации ЗАТО

Объявлены электронные аукционы по выбору подрядчиков для проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реновации ЗАТО. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«В рамках второго этапа комплексного плана развития закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов с дислокацией военных формирований планируется провести работы по капитальному ремонту 49 многоквартирных домов на общую сумму порядка 395 миллионов рублей. На сегодняшний день объявлены электронные аукционы по выбору подрядчиков для проведения капремонта 11 домов в Высоком, 5 домов в Видяево, 3 дома в Оленегорске-2 и 11 домов в Заозерске. Конкурсные процедуры по остальным жилым объектам будут объявлены в ближайшее время», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, заявки на проведение капитального ремонта домов в Оленегорске-2 принимаются до 20 апреля, в Заозерске – до 28 апреля, в Высоком и Видяево - до 4 мая. Побудители конкурсных процедур будут определены 25 апреля, 4 и 11 соответственно.