Ольга Орлова: о треккинге, или Круче только горы

Самое время узнать, что такое треккинг!

Если «овощной» отдых не для вас и не про вас, то пора преодолеть внутренние границы, достичь вершин - в прямом смысле этого слова и укрепить силу духа в горах Северного Кавказа.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Орлова, помощник руководителя и сооснователь горного клуба «Ravil Rase», рассказывает о том, как подготовиться к походу в горы, какое снаряжение выбрать, как устроен быт в палаточном лагере.