ПИСЬМА ПОБЕДЫ: Беспощадно уничтожаю проклятый фашизм - Петр Тимофеевич из Минска

От Петра Тимофеевича из Минска, Беларусь август 06. 1943 в Казахстан, Урлютюб.

Читает Эллина Ким, тележурналист.

«Здравствуй, многоуважаемая, единая, любимая крошка-дочка. Валичка, дорогая моя, пишу тебе четыре слова: цвети, расти и будь здорова! Я твой папа сообщаю, что пока я жив и здоров. Нахожусь на западном фронте. Беспощадно уничтожаю проклятый фашизм, чтобы не поработил наш народ, тебя Валя, чтобы не заклеймил в рабы.

Настал окончательный час уничтожения фашизма. Валя, не скучай обо мне. Целую тебя. Твой папа».