ПИСЬМА ПОБЕДЫ: Боевую работу начал хорошо, уже несколько корабликов потопил - Колтунов Леонид Георгиевич

Из письма командира эскадрильи ВВС Северного флота Колтунова Леонида Георгиевича. Погиб 4 июля 1943 года.

Читает Алексей Худяков, актёр.

«Здравствуйте мои дорогие Наташа и Славик. Имею возможность написать несколько строк. Прежде, как и положено, сообщаю, что здоров и Север на меня в плохую сторону не действует. Только у нас посмеиваются над пушкинской фразой, когда он одному студенту в лицее на его ошибку о восходе солнца на западе, добавил фразу и «народ не стал понимать, когда ложиться спать, когда вставать», ибо времена суток перемешаны. Это подходит и к нам, но ко всему можно привыкнуть, особенно старому солдату, и я уже привык.

Боевую работу начал хорошо, уже несколько корабликов потопил, так что кое-что сделал для Родины практическое. Ну, а в остальном жизнь не изменилась, каким был, таким и остался.

Получил твое письмо, правда, ещё на старый адрес, но так как адреса меняются очень часто, то оно меня всё же нашло. Но прямо надо сказать, письмами ты меня не балуешь. Пиши, как поживаете, как Славка себя чувствует, скажи ему от меня, чтобы маму слушал, а то папа не привезёт ему с фронта автомат.

Передавай привет всем друзьям моим. А пока крепко целую. Леонид.