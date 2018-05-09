РАМКИ ЗАКОНА: «Липовое» онлайн здоровье опасно для вашей жизни и окружающихМассовый спорт, или Будущим олимпийцам ЗАТО Александровск приходится за справкой врача постоянно ездить в Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Письма Победы09.05.18 10:00

ПИСЬМА ПОБЕДЫ: Боевую работу начал хорошо, уже несколько корабликов потопил - Колтунов Леонид Георгиевич

Из письма командира эскадрильи ВВС Северного флота Колтунова Леонида Георгиевича. Погиб 4 июля 1943 года.

Читает Алексей Худяков, актёр.

«Здравствуйте мои дорогие Наташа и Славик. Имею возможность написать несколько строк. Прежде, как и положено, сообщаю, что здоров и Север на меня в плохую сторону не действует. Только у нас посмеиваются над пушкинской фразой, когда он одному студенту в лицее на его ошибку о восходе солнца на западе, добавил фразу и «народ не стал понимать, когда ложиться спать, когда вставать», ибо времена суток перемешаны. Это подходит и к нам, но ко всему можно привыкнуть, особенно старому солдату, и я уже привык.

Боевую работу начал хорошо, уже несколько корабликов потопил, так что кое-что сделал для Родины практическое. Ну, а в остальном жизнь не изменилась, каким был, таким и остался.

Получил твое письмо, правда, ещё на старый адрес, но так как адреса меняются очень часто, то оно меня всё же нашло. Но прямо надо сказать, письмами ты меня не балуешь. Пиши, как поживаете, как Славка себя чувствует, скажи ему от меня, чтобы маму слушал, а то папа не привезёт ему с фронта автомат.

Передавай привет всем друзьям моим. А пока крепко целую. Леонид.

17 июня 1943 г.».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 246 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Станислав
09.05.18 07:15
Разумно и более информативно было бы изобразить эту информацию на карте города
Комментарий к новости:В Мурманске 9 мая перекроют движение автотранспорта
АЛЕКСАНДР
08.05.18 18:25
Подтверждение фото- Журавлев Н.А.- Добровольский К.А.
Комментарий к новости:Состоялось открытие воинского захоронения на 16 километре автодороги Ура-Губа-Западная Лица
АЛЕКСАНДР
08.05.18 18:02
СПАСИБО- что не закрыли все фотографии. Еще раз-спасибо... На фото-Журавлев Николай Алексеевич -ком. взвода пуль. роты 325 сп. 1920-30.09.1942г. Умер от ран в МСБ-75. ЗЕМЛЯ ИМ ВСЕМ ПУХОМ
Комментарий к новости:Состоялось открытие воинского захоронения на 16 километре автодороги Ура-Губа-Западная Лица
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)13:35Мультфильмы (0+)14:05«На всю оставшуюся жизнь». Песни военных лет (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика