Письма Победы09.05.18 08:30
ПИСЬМА ПОБЕДЫ: Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной - Дмитрий Петраков
Из письма майора Дмитрия Петракова дочери, 1942 год.
Анна Будовская, актриса.
«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек… Представь себе: идёт бой, кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь же растёт цветок… И вдруг очередной взрыв… Василёк сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки. Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и, если бы я его не подобрал, его бы затоптали.
Папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком».
Комментарии
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Последние комментарии
Станислав
09.05.18 07:15
Разумно и более информативно было бы изобразить эту информацию на карте города
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АЛЕКСАНДР
08.05.18 18:25
Подтверждение фото- Журавлев Н.А.- Добровольский К.А.
АЛЕКСАНДР
08.05.18 18:02
СПАСИБО- что не закрыли все фотографии. Еще раз-спасибо... На фото-Журавлев Николай Алексеевич -ком. взвода пуль. роты 325 сп. 1920-30.09.1942г. Умер от ран в МСБ-75. ЗЕМЛЯ ИМ ВСЕМ ПУХОМ
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