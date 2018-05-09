ПИСЬМА ПОБЕДЫ: Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной - Дмитрий Петраков

Из письма майора Дмитрия Петракова дочери, 1942 год.

Анна Будовская, актриса.

«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек… Представь себе: идёт бой, кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь же растёт цветок… И вдруг очередной взрыв… Василёк сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки. Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и, если бы я его не подобрал, его бы затоптали.

Папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком».