ПИСЬМА ПОБЕДЫ: Лидок, дорогой! Если я буду в дальнейшем жив, то на мои телеграммы отвечай «молнией»!

Разумно и более информативно было бы изобразить эту информацию на карте города

АЛЕКСАНДР

СПАСИБО- что не закрыли все фотографии. Еще раз-спасибо... На фото-Журавлев Николай Алексеевич -ком. взвода пуль. роты 325 сп. 1920-30.09.1942г. Умер от ран в МСБ-75. ЗЕМЛЯ ИМ ВСЕМ ПУХОМ