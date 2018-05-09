ПИСЬМА ПОБЕДЫ: Погиб героически, дрался до последней капли крови - майор Олейник

Читает Ольга Щетинникова, тележурналист.

«Смерть немецким оккупантам! Здравствуйте Наталья Ивановна, Владислав! Командование воинской части выражает Вам глубокое соболезнование по случаю гибели Вашего мужа и отца Колтунова Леонида Георгиевича. 4 июля 1943 года на боевом посту, в воздушном бою погиб командир авиаэскадрильи капитан Колтунов.

За свои боевые вылеты - он герой. Сбил два стервятника. Потопил много транспортов противника. Погиб героически, дрался до последней капли крови. Смелый, отважный лётчик. Любимец лётчиков и техников, погиб за Родину.

Утрата очень тяжёлая. Погиб в море с штурманом авиаэскадрильи младшим лейтенантом Корсунским. Мы потеряли лучшего командира, лётчика, друга и товарища. Вашего любимого мужа и отца. Поклялись за смерть его отомстить немецким стервятникам ещё большими ударами.

Документы, деньги, вещи Вам будут высланы.

С приветом майор Олейник. Посылаем Вам фотокарточку.

12 июля 1943 год».