ПИСЬМА ПОБЕДЫ: Я, кажется, Наташенька, разучился излагать свои мысли на бумагу - Колтунов Леонид Георгиевич

Письмо Колтунова Леонида Георгиевича, командира 1-й эскадрильи 46 авиационного полка ВВС Северного флота. Инициатор девиза «Штурмовики с боевого курса не сворачивают». Погиб 4 июля 1943 года.

Читает Соня Баженова, радиоведущая.

«Здравствуйте мои родные Наташенька и Славик, вот уже я и на месте, где должен бы быть, а место скучновато, сейчас уже 20 мая, а здесь снега, холод и весны не чувствуется. Кругом сопки и ни одной равнины и тем более какой-нибудь лужайки. В общем, природа суровая, но люди везде привыкли жить и остаются по-прежнему весёлыми и жизнерадостными.

Друзей, конечно, встретил здесь немало, как и в каждом конце нашего Союза. Мне же, как старому солдату, везде одинаково – каждая землянка давно стала домом. Так что ты там не беспокойся, живу по-старому без особых изменений, иногда посмеиваемся над тем, что с вопросами развлечений здесь далеко не уйдёшь.

Не знаю, что дальше и писать. Я, кажется, Наташенька, разучился излагать свои мысли на бумагу, тем более и мысли-то скудные стали. Напиши-ка лучше ты мне побольше. Славик тоже пускай напишет папке письмецо на Север. Вот, кажется, всё. Обоих крепко целую, Леонид. Мой адрес: Полевая почта 26861. Колтунову Л.Г.

20 мая 1943 год».