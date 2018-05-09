ПИСЬМА ПОБЕДЫ: Я люблю только тебя!

Читает Юлия Копанева, тележурналист.

«Милая, родная! Хорошая моя Таня!

Вчера я получил от тебя два письма замечательного содержания. Одновременно я получил от Гусевой Нюры открытку.

Прочтя твои письма, я успокоился. Их содержание вернуло мне веру в преданность твою. За это я тебя люблю, ценю, забочусь. Ты почти всегда у меня в голове.

У меня также как и у тебя нет таких слов, которыми я смог бы выразить, излить чувства благодарности тебе за все горячие обещания принять меня в любом состоянии здоровья. Большое дружеское спасибо тебе за всё это. Я не забуду тебя никогда!

Таня! Ты выражаешь недовольство своим изложением писем и завидуешь тем «жёнам», которые ходят писать письма мужьям к Лене. Дорогая моя! Разве мне дороги пышные фразы в письмах, изложенные иногда не от чистого сердца, тем более другим посторонним человеком. Нет. Этого мне не надо.

Твои письма для меня милы, дороги, всегда с нетерпением ожидаемы, потому что ты их пишешь сама. В них ты изливаешь всё, что переживаешь, что чувствуешь. Что имеешь у себя на душе. От твоих писем веет правдой. Это всё то, что мне и надо. В этом их ценность, красочность, замечательность! За это ты мне мила, дорога! Незаменима никем другим! Я люблю только тебя!

1 августа 1942 года».