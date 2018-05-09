ПИСЬМА ПОБЕДЫ: Я счастлив оттого, что есть моя маленькая доля в общенародном деле по разгрому ненавистного врага - Александр Павлович Шипов

Из письма Александра Павловича Шипова, Героя Советского Союза, лётчика-истребителя ВВС Северного флота.

Читает Алексей Баринов, корреспондент «Арктик-ТВ».

«Здравствуй родной Мусёнок! Сегодня может быть я напишу тебе очень маленькое письмо, но все же мне хочется с тобой в первую очередь поделиться той радостью, которую я испытываю по сей день, по поводу моего маленького боевого успеха. Ты вероятно уже прочитала вырезку из газеты, которую я послал вместе с этим письмом. Эта коротенькая заметка в газете появилась в тот же день, т.е. 9 июля, когда я вернулся с боевого задания. Я счастлив оттого, что есть моя маленькая доля в общенародном деле по разгрому ненавистного врага. Со мною вместе радуются мои друзья и товарищи. На следующий день, конечно, корреспонденты со своими записными книжками.

Мой роднусёнок! Я, конечно, не зазнаюсь от первой победы. Буду лишь стараться, чтоб эта победа была не последней. А сейчас крепко, крепко целую тебя и сынулю и с нетерпением жду письма. Твой Сашуля.

12.07.43г.».