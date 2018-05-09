ПИСЬМА ПОБЕДЫ: Я за это время поставил крест ещё на двух фрицах - Петр Георгиевич Сгибнев

Из письма Героя Советского Союза, лётчика-истребителя Петра Георгиевича Сгибнева.

Читает Ирина Ремизова, корреспондент «Арктик-ТВ».

«Здравствуй Маруся! Это письмо пишу тебе в перерыве между полётами. Работаем сейчас очень напряженно, поэтому тут почти не до писем. Летать приходиться круглые сутки, а спать приходиться очень мало, поэтому каждую свободную минуту стремишься использовать для сна. Первое мая 1942 года мы встретили в очень напряженных боях в воздухе Заполярья. Немцы потеряли очень много машин и людей, но и для нас это недёшево досталось. Я за это время поставил крест ещё на двух фрицах. Как видишь, то обещание, которое я дал тебе ещё будучи на Балтике, здесь выполняю тоже.

Дорогая моя девочка, из Ленинграда приехал сюда к нам один паренёк и рассказал, что вас там сильно бомбят. Мне становится страшно за тебя. Я уже писал тебе, что для меня ты олицетворяешь всё, и я никак не могу примириться с мыслью, что могу потерять тебя. Я слишком сильно люблю тебя, чтобы это могло произойти. Я хочу верить, что ты ещё будешь со мной. Вот всё. Пиши мне чаще. Целую, Петя.

16.05.1942».