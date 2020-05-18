23-летний мурманчанин в магазине избил бутылкой покупателя

В Мурманске задержан злоумышленник, причинивший тяжкий вред здоровью покупателю одного из магазинов Первомайского района.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о нападении на одного из посетителей магазина. Прибыв на место происшествия, полицейские опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. В беседе с правоохранителями пострадавший рассказал, что в ходе конфликта один из покупателей нанёс ему несколько ударов по голове бутылкой. После чего скрылся с места преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 23-летний ранее не судимый местный житель. В совершении преступления молодой человек признался.

Согласно заключению эксперта телесные повреждения, причиненные пострадавшему, квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.