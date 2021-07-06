Андрей Чибис принял участие в совещании по вопросам исполнения законодательства в сфере долевого строительства и реализации нацпроекта «Жильё и городская среда»

5 июля в прокуратуре Мурманской области в режиме видеоконференцсвязи губернатор Андрей Чибис принял участие в межведомственном совещании по вопросам восстановления прав граждан – участников долевого строительства и исполнения национального проекта «Жильё и городская среда». Участником мероприятия под председательством первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана также стал прокурор Мурманской области Сергей Паволин.

Как отметили на совещании, органами прокуратуры, правоохранительными, контролирующими органами совместно с иными уполномоченными ведомствами и организациями проводится масштабная работа по восстановлению прав дольщиков и обеспечению законности при реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». По словам участников мероприятия, осуществляемые государством в последние годы реформы ориентированы на значительные структурные преобразования в вопросах относительно долевой собственности, а также на повышение качества жизни населения и обновление жилищного фонда.

На реализацию в 2019-2024 гг. национального проекта «Жильё и городская среда» направлено свыше 1 трлн рублей, 83% из которых приходится на федеральный бюджет. На решение проблем пострадавших дольщиков на 2019-2023 гг. заложены расходы Российской Федерации в размере 157 млрд рублей, сообщает региональное Министерство информационной политики.