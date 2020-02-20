Более 60 гостей посетили открытие выставки «Живопись и графика Михаила Цыбасова»

В главном здании Мурманского областного художественного музея открылась выставка «Живопись и графика Михаила Цыбасова». В экспозиции – 70 работ из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия.

Михаил Цыбасов (1904-1967) – самобытный ленинградский художник, блестящий ученик выдающегося отечественного авангардиста Павла Филонова (1883-1941).

В его творчестве – большое разнообразие мотивов, много портретов современников и автопортретов. Цыбасов был в числе тех учеников Павла Филонова, кто оформлял первое русскоязычное издание финского этнического эпоса «Калевала» – и по сей день эта работа считается настоящим чудом. Уникальный творческий метод «филоновцев» отражает архаический стиль мышления героев эпоса и позволяет современному человеку увидеть мир книги их глазами. На выставке можно увидеть работы Михаила Цыбасова из этой серии.

В экспозиции также представлены картины «Портрет Филонова», «Автопортрет», «Эскиз к картине «Кондострой», «В космосе» и другие. Работы выполнены маслом, акварелью, гуашью, тушью.

С приветственным словом на торжественном открытии выступили: министр культуры Мурманской области Евгений Гоман и заслуженный художник России Анатолий Сергиенко, главный хранитель Юлия Заозерская представила выставку и провела блиц-экскурсию.

Посетить экспозицию, посвященную 100-летию образования республики Карелия, можно до 5 апреля.