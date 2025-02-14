Ежегодные доклады о результатах своей деятельности: в положение об Общественной молодёжной палате вносятся изменения

В областной Думе прошло заседание комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Парламентарии рассмотрели проект постановления, вносящий изменения в положение об Общественной молодёжной палате (Молодёжном парламенте) при Мурманской областной Думе.

Так, члены этого совещательного и консультативного органа наделяются обязанностью предоставления председателю Молодёжного парламента и в представительный орган, от которого они делегированы, ежегодного доклада о результатах своей деятельности. Также документ уточняет срок предоставления доклада.

— Такое решение ребята приняли сами с целью информирования представительного органа, который выдвинул их кандидатуру в состав Молодёжного парламента, – пояснила Лариса Круглова. – Думаю, что эти доклады также будут включены в отчёт председателя Молодёжного парламента о проделанной работе, который он ежегодно представляет депутатам Мурманской областной Думы.

Парламентарии обсудили кандидатуры из Ковдорского муниципального округа и ЗАТО Островной для включения в состав Молодёжной палаты.

Лариса Круглова отметила, что в Общественной молодёжной палате есть ограничения по возрасту и ребята, достигшие 36 лет, её покидают, на их место приходят другие представители муниципальных образований.

В первом чтении и окончательной редакции парламентарии одобрили законопроект, разработанный с целью корректировок в действующем региональном законе в связи с реорганизацией областной универсальной научной библиотеки путем присоединения областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Отмечалось, что объединение двух учреждений позволит повысить эффективность деятельности в библиотечной сфере.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31815/