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Глава региона вручил награды 78 победителям регионального этапа всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы» – 2024

30 марта в Мурманске состоялась церемония награждения победителей и призёров регионального этапа всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы» – 2024. Участников и экспертов приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Вы большие молодцы. В столь юном возрасте делаете всё, чтобы быть крутыми профессионалами. Вам предстоит сделать свой выбор, определить путь в жизни. Какую профессию получать, где жить и работать. Очень важно при принятии решения оценивать все обстоятельства. Мы с вами живём в Арктике, и уже не первый век она притягивает самых сильных и смелых людей со всей планеты. Российская Арктика всегда была на передовой. И сегодня мы точно можем сказать, что Мурманская область – флагман её динамичного развития. При поддержке президента нашей страны мы реализуем мощные стратегические проекты. Вы, как и предыдущие поколения тех, кто осваивал Арктику, будете на пике этой работы. Вы энергичны и искренне заряжены на результат. И я бы очень хотел, чтобы вы вместе с нами двигали Арктику и Мурманскую область вперёд, чтобы наша страна становилась ещё сильнее на арктических рубежах», – обратился губернатор.

Региональный чемпионат проводился по 58 компетенциям, востребованным на территории Мурманской области и Российской Арктики. Участниками стали 394 конкурсанта, в том числе 92 юниора, оценивали соревнования порядка 600 экспертов – представители ведущих учебных заведений и предприятий Мурманской области.

Глава региона вручил награды 78 победителям в компетенциях «Командная работа на производстве», «Мобильная робототехника», «Изготовление прототипов (Аддитивное производство)», «Инженерный дизайн САПР», «Реверсивный инжиниринг», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Сварочные технологии» «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы», «Прибрежное рыболовство», «Сборка корпусов металлических судов», «Судовой электромонтаж и эксплуатация судового электрооборудования», «Судоремонт», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Технологии развития городов и территорий», а также по различным технологиям медицины.

33 победителя в технологиях образования, индустрии красоты, сферы услуг, промышленном дизайне, получили награды от министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой. 96 победителям награды вручили представители индустриальных партнёров соревнований: судоремонтного завода «Нерпа» ЦС «Звездочка», гриль-бара «Тундра», группы компаний «Инженерно-техническая фирма», «Антей Север» и других.

«Чемпионаты по профкомпетенциям в нашей системе СПО проводятся уже девять лет. И два года – как чемпионат «Профессионалы». Впервые участвуют колледжи Мурманского арктического университета. И огромную роль играет привлечение индустриальных экспертов. Для ребят важно, что по итогам чемпионата каждый победитель, призёр, получит право проходить бесплатную стажировку в компании, сможет успешно построить свою будущую профессию непосредственно у работодателя. Мы, конечно, желаем ребятам успехов на следующих этапах», – подчеркнула Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, впереди у победителей – межрегиональный отборочный этап. Мурманская область прошла всероссийский отбор и завоевала право проводить его: в мае 2024 года на площадке Мурманского индустриального колледжа встретятся конкурсанты по компетенции «Сборка корпусов металлических судов».

Диана Кузнецова также напомнила, что по решению губернатора и правительства Мурманской области победители отборочного этапа и финала, а также призёры получают региональные премии до 200 тысяч рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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