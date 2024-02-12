Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Оленегорск

На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Оленегорск, которая состоялась в преддверии 35-й годовщины окончания вывода советских войск из Афганистана.

«В-первую очередь, встретился с нашими воинами-интернационалистами в преддверии 35-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Мы обсуждали разные вопросы, в том числе, по организации медицинской работы. С каждым годом это становится всё более актуальным для тех ребят, которые выполняли боевые задачи в то время, и для тех, возвращаются со специальной военной операции. Сейчас этими вопросами в основном занимается военная медицина, но должна быть активно задействована и гражданская», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис напомнил, что сейчас в Мурманске для участников и ветеранов боевых действий работают так называемые «зелёные коридоры». Об их работе в других муниципалитетах подробнее доложил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«Кроме того, по итогам рабочей встречи с главой муниципального образования Иваном Лебедевым поручил открыть в Оленегорске-2 «СОПКИ.СЕМЬЯ». Коллеги, прошу взять этот вопрос в работу. Также мы посетили Дом физкультуры, где проведен капитальный ремонт помещений, футбольного зала и бассейна, и побывали в «СОПКИ.ОЗЕРА». Это первый в области проект, связанный с вовлечением людей в зимние виды плавания. Объект получился очень комфортным, хочу поблагодарить Елену Васильевну Дягилеву за реализацию этого пространства. Мы будем тиражировать этот опыт на другие населенные пункты Мурманской области», – подвел итог Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru