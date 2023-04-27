Губернатор Андрей Чибис вручил Павлу Кропачеву медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации»

Вчера губернатор Андрей Чибис вручил начальнику ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» Павлу Кропачеву медаль Министерства обороны РФ «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

Глава региона поблагодарил руководителя Управления за координацию деятельности по обеспечению военнослужащих Мурманской области в зоне проведения специальной военной операции необходимой дополнительной помощью.

«Спасибо за ту огромную работу, которую вы выполняете. Оказание помощи северянам, которые участвуют в СВО – приоритетная задача регионального правительства. Вручая вам эту награду, я уверен – благодаря вам и таким людям как вы защитники нашей Родины приближают победу», – подчеркнул Андрей Чибис.

Павел Кропачев сказал, что служить Отечеству и Мурманской области является для него честью и отметил, что благодаря чёткому межведомственному взаимодействию с региональным правительством помощь нашим бойцам направляется максимально оперативно.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, правительством Мурманской области уже приобретено порядка 160 тысяч единиц необходимого оборудования: бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы, техника и многое другое. Помощь на постоянной основе доставляется бойцам соединений Северного флота и мобилизованным северянам, которые несут службу в других подразделениях, в том числе в Западном военном округе.

Дополнительно партией «Единая Россия» организована акция «Север помогает». В рамках неё из Мурманской области в зону СВО мобилизованным северянам и военнослужащим уже отправлено свыше 185 тонн дополнительной помощи. В сборе принимают участие неравнодушные жители Мурманской области. Помощь в доставке грузов оказывает Северный флот.

Фото: https://gov-murman.ru