Хоккеисты «Мурмана» приглашают на стадион «Строитель»

Сегодня в Мурманске состоится очередной матч в рамках XXX Чемпионата России в Суперлиге сезона 2021/2022. Хоккейный клуб «Мурман» на домашнем льду стадиона «Строитель» сразится с «Енисеем» из Красноярска.

Матч состоится в 18.30. Заполярным хоккеистам очень нужна поддержка трибун! Поэтому приходите сами, приводите с собой друзей и членов семьи. Ведь СЕВЕР за МУРМАН, а МУРМАН за СЕВЕР!

Давайте насладимся поистине русским видом спорта – хоккеем с мячом! Обязательно – наличие отличного настроения. Напомним, вход на стадион исключительно при предъявлении QR-кода, ПЦР-теста или медицинского отвода от прививки.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247323%2Fwall-149919532_2302