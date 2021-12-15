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PRO Валюту (16+)15.12.21 16:15

Хоккеисты «Мурмана» приглашают на стадион «Строитель»

Сегодня в Мурманске состоится очередной матч в рамках XXX Чемпионата России в Суперлиге сезона 2021/2022. Хоккейный клуб «Мурман» на домашнем льду стадиона «Строитель» сразится с «Енисеем» из Красноярска.

Матч состоится в 18.30. Заполярным хоккеистам очень нужна поддержка трибун! Поэтому приходите сами, приводите с собой друзей и членов семьи. Ведь СЕВЕР за МУРМАН, а МУРМАН за СЕВЕР!

Давайте насладимся поистине русским видом спорта – хоккеем с мячом! Обязательно – наличие отличного настроения. Напомним, вход на стадион исключительно при предъявлении QR-кода, ПЦР-теста или медицинского отвода от прививки.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247323%2Fwall-149919532_2302

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Последние комментарии

QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Комментарий к новости:Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
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Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
Комментарий к новости:Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
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