PRO Валюту (16+)15.12.21 16:15
Хоккеисты «Мурмана» приглашают на стадион «Строитель»
Сегодня в Мурманске состоится очередной матч в рамках XXX Чемпионата России в Суперлиге сезона 2021/2022. Хоккейный клуб «Мурман» на домашнем льду стадиона «Строитель» сразится с «Енисеем» из Красноярска.
Матч состоится в 18.30. Заполярным хоккеистам очень нужна поддержка трибун! Поэтому приходите сами, приводите с собой друзей и членов семьи. Ведь СЕВЕР за МУРМАН, а МУРМАН за СЕВЕР!
Давайте насладимся поистине русским видом спорта – хоккеем с мячом! Обязательно – наличие отличного настроения. Напомним, вход на стадион исключительно при предъявлении QR-кода, ПЦР-теста или медицинского отвода от прививки.
Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247323%2Fwall-149919532_2302
Комментарии
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Последние комментарии
QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
Комментарий к новости:Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!
Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
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