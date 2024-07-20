Команда Мурманской области – бронзовый призёр третьего этапа Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба»

Третий этап Кубка России по спортивному туризму в дисциплине северная ходьба провели 18 июля в Долине Уюта Мурманска. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 10 км. На старт вышли 59 спортсменов из 11 субъектов России. Это республика Марий Эл, Удмуртская республика, Пермский край, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Липецская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская и Свердловская области.

На церемонии открытия первый заместитель министра спорта Мурманской области Наталья Марковина приветствовала всех участников и дала старт соревнованиям.

«Мы рады принимать третий этап Кубка России по спортивному туризму в дисциплине северная ходьба у нас на севере. Мы очень любим этот вид спорта, им занимаются много северян. Всем участникам желаю получить удовольствие от дистанции и показать высокие личные достижения», – отметила Наталья Марковина.

Флаг Российской Федерации поднимали два спортсмена, лидирующие на Кубке России – Сергей Кошелев из Нижегородской области и Леся Юхимец из Пермского края.

«Первый этап Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» состоялся в Алтайском крае в конце апреля, второй в конце мая в Екатеринбурге, после нашего этапа будет ещё финал, который пройдёт в октябре в республике Марий Эл. Для того, чтобы попасть на финал, участник должен входить в первые 30 человек по результатам трёх этапов», – подчеркнул сопредседатель всероссийской коллегии судей по спортивному туризму, член правления федерации спортивного туризма Мурманской области Андрей Загаров.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, оценивали результаты спортивные судьи всероссийской категории и первой категории. По результатам соревнований победу одержали Юлия Падыганова из республики Марий Эл и Сергей Кошелев из Нижегородской области. На втором месте Галина Киселёва из Свердловской области и Евгений Филатов из Удмуртской республики. Бронзовые призёры – Леся Юхимец из Пермского края и Денис Погорелов из Липецкой области.

В командном зачёте победу одержала команда Санкт-Петербурга. «Серебро» забрала команда Свердловской области. «Бронзу» завоевала команда Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru