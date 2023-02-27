Мурманская молодёжь собралась на вечерний квартирник

В Доме молодёжи областного центра состоялся концерт-квартирник. Мурманские музыкальные коллективы и артисты поделились друг с другом своим творчеством и весело провели время в компании единомышленников.

Как сообщает администрация города Мурманска, выступающие пели, играли на гитаре и клавишных музыкальных инструментах, а зрители поддерживали ребят аплодисментами.

В конце мероприятия для участников состоялся розыгрыш одежды и аксессуаров с символикой Дома молодёжи.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24440&page=1