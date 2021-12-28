На Северном флоте стартовал хоккейный турнир «Кубок Победы», в котором принимают участие хоккейные команды Северного флота

На новой крытой ледовой арене Северного флота в городе Североморске стартовал турнир по хоккею с шайбой «Кубок Победы», посвященный 77-й годовщине Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Церемонию открытия турнира провел заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, он отметил, что данный турнир проходит на Северном флоте во второй раз и пожелал всем участникам хорошей и интересной игры.

Поздравив команды «К 21» и «Торос» с началом хоккейного турнира, а затем осуществив символический вбрасывание шайбы, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев дали старт первому этапу соревнований.

По итогам первого этапа соревнования лидирующую позицию в турнирной таблице занимает команда «Спасатель», на втором месте – «К-21», замыкает тройку лидеров сборная Северной военной хоккейной лиги.

Турнир «Кубок победы» пройдет в три этапа, второй этап состоится с 18 по 20 марта 2022 года, а финальные игры с 6 по 8 мая 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в турнире принимают участие хоккейные команды Северного флота: «К-21» штаба и управления Северного флота, «Гроза» армии ВВС и ПВО, «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ и сборная Северной военной хоккей лиги.

Особенностью соревнования является то, что турнир имеет возрастные ограничения – все хоккеисты старше 43 лет.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11793-hokkeynyy-turnir-na-severnom-flote/#news-gal-15