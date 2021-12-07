На траулере «Норвежское море» подняли флаг Российской Федерации

На втором траулере-процессоре проекта КМТ01 «Норвежское море», построенного на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) подняли флаг Российской Федерации. Церемония состоялась 6 декабря на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

В торжественном мероприятии приняли участие: руководитель Северо-Западного территориального управления Росрыболовства – Александр Христенко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию – Сергей Митин, председатель правительства Архангельской области – Алексей Алсуфьев, а также руководство Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, Выборгского судостроительного завода и Объединённой судостроительной корпорации.

Траулер «Норвежское море» был заложен 29 января 2018 года на выборгской верфи, спущен на воду 17 мая 2019 года и передан заказчику 20 сентября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба ВСЗ, строительство судов проекта КМТ01 ведётся на Выборгском судостроительном заводе в рамках государственной программы «инвестиционных квот», предусматривающей выделение дополнительных квот на вылов биоресурсов компаниям, строящим суда на верфях Российской Федерации. В сентябре 2020 года корабелы Выборга передали «первенца» этой программы – головной траулер проекта КМТ01 «Баренцево море», который получил звание «Лучший траулер 2020 года» по версии авторитетного журнала «Baird Maritime Awards». Это первое крупнотоннажное судно-процессор, построенное на российской верфи, среди всех заказанных проектов.

Спустя год, в сентябре 2021-го, Выборгский судостроительный завод передал траулер «Норвежское море», который стал вторым судном во всей программе «инвестиционных квот». Таким образом, из восьми рыбопромысловых судов, заказанных на выборгской верфи два судна успешно переданы Архангельскому траловому флоту (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум), четыре судна уже спущены на воду и два траулера находятся на финальных стадиях формирования корпуса в эллинге, в скором времени будут выведены на площадку открытого стапеля для дальнейшего спуска на воду.

После торжественного подъёма флага Российской Федерации новейший российский траулер отправится на промысловые испытания в Баренцево море, по завершению которых начнётся полноценный промысел в российском секторе Северного рыбопромыслового бассейна.

Фото: https://vk.com/vyborgshipyard?z=photo-52899773_457241676%2Fwall-52899773_3532