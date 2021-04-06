«Народный контроль» - североморские депутаты заглянули в магазины

В рамках проекта «Народный контроль» и реагируя на жалобы североморцев, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева вместе с депутатом Викторией Чеботарь посетили магазины «Магнит» на улице Советская и «Дикси» на улице Колышкина флотской столицы.

Их интересовало соблюдение чистоты в торговых залах, отсутствие просроченных продуктов и соблюдение правил их хранения, состояние противопожарной безопасности – наличие огнетушителей и возможность посетителям покинуть магазин через запасной выход.

В магазине «Магнит» депутатов сопровождала и отвечала на возникавшие вопросы супервайзер Ксения Ильина, в подчинении которой находятся 14 магазинов торговой сети «Магнит». У депутатов к этому магазину особых претензий не было. Евгения Гордеева посоветовала работникам магазина провести субботник и убрать прилегающую территорию к Дню города.

В магазине «Дикси» оказались просроченными сроки поверки огнетушителей, запасный выход был завален товарами, а на прилавках были гнилые овощи. К сожалению, аналогичные недостатки были выявлены и в магазине «Дикси» на улице Сивко. Похоже, руководство этой торговой сети мало внимания уделяет вопросам противопожарной безопасности и качеству продаваемых продуктов.

Проверки магазинов будут продолжены.