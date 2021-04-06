Отправление теплохода «Клавдия Еланская» из Мурманска отложено из-за погодыВ южной части Хибин отмечается увеличение уровня лавинной опасности!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
PRO Валюту (16+)06.04.21 17:00

«Народный контроль» - североморские депутаты заглянули в магазины

В рамках проекта «Народный контроль» и реагируя на жалобы североморцев, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева вместе с депутатом Викторией Чеботарь посетили магазины «Магнит» на улице Советская и «Дикси» на улице Колышкина флотской столицы.

Их интересовало соблюдение чистоты в торговых залах, отсутствие просроченных продуктов и соблюдение правил их хранения, состояние противопожарной безопасности – наличие огнетушителей и возможность посетителям покинуть магазин через запасной выход.

В магазине «Магнит» депутатов сопровождала и отвечала на возникавшие вопросы супервайзер Ксения Ильина, в подчинении которой находятся 14 магазинов торговой сети «Магнит». У депутатов к этому магазину особых претензий не было. Евгения Гордеева посоветовала работникам магазина провести субботник и убрать прилегающую территорию к Дню города.

В магазине «Дикси» оказались просроченными сроки поверки огнетушителей, запасный выход был завален товарами, а на прилавках были гнилые овощи. К сожалению, аналогичные недостатки были выявлены и в магазине «Дикси» на улице Сивко. Похоже, руководство этой торговой сети мало внимания уделяет вопросам противопожарной безопасности и качеству продаваемых продуктов.

Проверки магазинов будут продолжены.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко – первая!
-

Последние комментарии

Почитатель таланта водителя-ветерана троллейбуса Владимира Владимировича Долинина.
02.04.21 16:24
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, жители Кольского Заполярья! Радостно и приятно читать такие новости! Владимир Владимирович Долинин, а попросту дядя Вова, при жизни стал городской легендо
Комментарий к новости:«Сто тысяч дорог позади» Владимира Долинина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.04.21 15:49
Приятно и радостно узнавать, что воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 123 "Белоснежка" Светлана Фёдоровна Дедовец стала победителем городского конкурса педагогов муниципальных образовательных учреждений "
Комментарий к новости:Сотрудница детского сада №123 Мурманска Светлана Дедовец - «Воспитатель Мурманской области-2021»
Тина
02.04.21 10:47
Какой ужас!!! Страна на газ переходит. А тут. Ппц, 50 годы, 20 века!!!
Комментарий к новости:В Североморске продолжается строительство новой котельной
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)А что у вас, коллеги, в кошельках? Зарплата рядовых сотрудников менее интересна россиянам, чем зарплата руководства-PRO Валюту (16+)«Народный контроль» - североморские депутаты заглянули в магазины-PRO Энергетику (18+)По итогам I квартала Кольская АЭС выработала более 2 800 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика